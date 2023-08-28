بولندا تتوقع وقوع حوادث مرتبطة بقوات فاجنر.. وقرار مهم لدول البلطيق

أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي، اليوم الاثنين، أن بلاده تتوقع "حوادث محتملة" مرتبطة بقوات فاجنر.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال كامينسكي إن بولندا ودول البلطيق ستغلق حدودها مع بيلاروس بالكامل في حالة وقوع تداعيات خطيرة متعلقة بقوات فاجنر.

وأضاف "نطالب السلطات في مينسك بأن تغادر مجموعة فاجنر أراضي بيلاروس على الفور وأن يغادر المهاجرون غير الشرعيين المنطقة الحدودية على الفور ويتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية".

وتابع "إذا وقع حادث خطير، بغض النظر عما إذا كان على الحدود البولندية أو الليتوانية، فسوف ننتقم على الفور. سيتم إغلاق جميع المعابر الحدودية التي تم فتحها حتى الآن".

وتشعر دول الاتحاد الأوروبي لاتفيا وليتوانيا وبولندا، التي تشترك في حدود مع بيلاروس بقلق متزايد بشأن أمن الحدود منذ وصول مئات من قوات فاجنر إلى مينسك بدعوة من الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وشهدت بولندا أيضًا زيادة في عدد المهاجرين من الشرق الأوسط والأفارقة الذين يحاولون عبور الحدود في الأشهر الأخيرة واتهمت بيلاروس بتسهيل الأمر لهم.