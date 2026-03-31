أمطار رعدية | تحذير جديد من الأرصاد عن طقس غير متوقع

أكدت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد ستتعرض غدا لأمطار شديدة ورعدية على معظم المناطق الداخلية، قد تستمر حتى يوم الخميس، مع تفاوت حدتها من منطقة لأخرى.

وقالت إيمان شاكر، خلال تصريحات لها لفضائية “اكسترا نيوز”، أن الرياح ستكون مثيرة للرمال والأتربة، ما يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية، خاصة على مناطق الصحراء الغربية.

وأضافت أن مدن الإسكندرية ومطروح والعلمين والضبعة ستشهد تراجعًا ملحوظًا في مستوى الرؤية، مع نشاط للرياح تتراوح سرعته بين 60 و70 كيلومترًا في الساعة.