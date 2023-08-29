من المخزون الاحتياطي للجيش.. البنتاجون يكشف تفاصيل المساعدات الجديدة لـ أوكرانيا |تفاصيل

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم الإعلان عن حزمة المساعدات الجديدة لـ أوكرانيا بشكل رسمي فور مصادقة البيت الأبيض عليها.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن حزمة المساعدات الجديدة لـ أوكرانيا ستسحب مباشرة من مخزون الوزارة بموجب تفويض رئاسي.

وأشار إلى أن حزمة المساعدات ستشمل ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي والمدفعية، ومعدات إزالة الألغام وإزالة العوائق وعربات إسعاف وقذائف مدفعية من عيار 155 ملم و105 ملم.

وتابع المسؤول في البنتاجون: "كما شملت حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا ستشمل أيضا صواريخ تو وجافلين وصواريخ أخرى مضادة للدروع و ذخائر للأسلحة الصغيرة، وأيضا قطع الغيار والصيانة وغيرها من المعدات الميدانية".

وأعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه سيعلن عن حزمة أسلحة جديدة دعمًا لـ أوكرانيا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن الولايات المحدة الأمريكية ستقدم مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار تتضمن ذخائر للدفاع الجوي وطلقات مدفعية ومعدات مضادة للدروع.