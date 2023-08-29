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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيت الأبيض يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

صدى البلد

قال البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، إنه سيعلن عن حزمة أسلحة جديدة دعمًا لأوكرانيا. 

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن الولايات المحدة الأمريكية ستقدم مساعدات عسكرية لـ أوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار تتضمن ذخائر للدفاع الجوي وطلقات مدفعية ومعدات مضادة للدروع. 

كما أعلن وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، أن ألمانيا تتوقع أن تقدم مساعدات مالية لأوكرانيا، تبلغ 5 مليارات يورو أي 5.44 مليار دولار سنويًّا.

وتعتبر ألمانيا من أكبر الدول الأوروبية الداعمة لـ أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، معلنة أنها ستستمر في تقديم الدعم طالما اقتضت الحاجة.

وفي مايو الماضي، أعلنت برلين عن مساعدات عسكرية لـ كييف بقيمة 2.7 مليار يورو، في حزمة شملت دبابات وطائرات مُسيّرة.

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