قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، إن القوات الأوكرانية ستضطر إلى التراجع خلف نهر دنيبرو بسبب الخسائر الفادحة بعد الهجوم المضاد.

وأوضح ريتر، أن “القوات الأوكرانية ستتراجع إلى ما وراء نهر دنيبرو، لأنه بحلول نهاية العام لن يكون لديها القوة اللازمة لشغل مناصبها الحالية".

موعد نهاية الأعمال العدائية

وأضاف أن “الأعمال العدائية في ساحة المعركة ستتوقف في الخريف”.

وأشار ريتر، إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية أرسلت جميع قواتها إلى الجحيم وتم تدمير نصيب الأسد منها خلال الهجمات على المناطق الروسية المحصنة.

وقال إن “قيادة كييف سيتعين عليها اتخاذ موقف دفاعي، وإلا فإنها ستفقد الجيش بأكمله بسبب الضربات الروسية القوية”.