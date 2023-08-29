إعلان حالة الطوارئ بولاية ساوث كارولاينا الأمريكية تأهبا لـ إعصار إداليا

أعلن حاكم ساوث كارولاينا الأمريكية، هنري ماكماستر، اليوم الثلاثاء، حالة الطوارئ؛ تأهبًا لوصول الإعصار إداليا.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن ولاية فلوريدا الأمريكية أعلنت عن إخلاء جزئيا؛ بسبب اقتراب إعصار إداليا.

وأوضحت أن سكان مقاطعة سيتريس يتم إجلائهم بشكل قسري، ويتم الإخلاء الطوعي في مقاطعتي بيكر وألاتشوا.

ويتوقع خبراء الأرصاد الأمريكيين، أن تشتد قوة العاصفة الاستوائية "إداليا" لتتحول إلى إعصار، في طريقها نحو ولاية فلوريدا، التي تستعد لأول عاصفة كبيرة لها في موسم الأعاصير السنوي.

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإنه من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة، غدا الأربعاء، كإعصار كبير وتضرب ساحل الخليج، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير.

وقال حاكم ولاية فلوريدا، رون ديسانتيس، إن إيداليا سيصل إلى الشاطئ في منطقة "بيج بيند" في فلوريدا، ومن الممكن أن تصبح إداليا، التي تحولت إلى عاصفة استوائية يوم الأحد، إعصارًا كبيرًا من الفئة الثالثة على الأقل قبل أن تصل إلى فلوريدا.