بعد نجاح حفله بمهرجان القلعة.. هشام عباس يكشف أسامي أغاني ألبومه الجديد

أشاد الفنان هشام عباس بحفل مهرجان القلعة والجمهور، معبرا عن سعادته الكبيرة بلقائه عددا كبيرا منهم، وتلبيته لما يطلبونه من أغانٍ، واستعادته لذهبيات التسعينيات.



وأضاف عباس، خلال مداخله هاتفية ببرنامج مصر جديدة المذاع على فضائية etc، تقديم الإعلامية إنجي أنور، مساء اليوم الثلاثاء، أن حفل الأمس بالقلعة، كان يحييها معه أيضا، الفنانة سيمون.

أغاني هشام عباس الجديدة

وأعلن هشام عباس نزول عدد من الأغاني الجديدة له خلال الفترة القادمة، وتحديدا أوائل سبتمبر.

وأكد أنه محب للفنانين أحمد سعد وحماقي وسعد لمجرد ورامي صبري وتامر عاشور وتامر حسني.

وأشاد بحبه لسماع الفنانة أنغام، وكارمن سليمان، وساندي، وروبي.

كما أعلن هشام عباس، بعض أسامي أغانيه القادمة، ومنها “اقتنعت عن اقتناع، صاحي فايق، مافيش أخبار، مسألتيش نفسك، أجمل نصيب”.