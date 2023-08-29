هشام عباس: انبسطت بحضور ابني وأصدقائي لحفلتي بمهرجان القلعة ..فيديو

أعرب الفنان هشام عباس، عن سعادته بالمشاركة في مهرجان القلعة، قائلا “المهرجان عزيز جدًا عليا، وله معجبين يذهبون إليه هناك خصيصًا"، معلقا ”كأن الأرض مش سايعاني".

وأضاف هشام عباس، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، والمذاع على فضائية "الحياة"، أنه فوجئ بحضور ابنه وأصدقائه للحفل، قائلاً "انبسطت جدًا امبارح إنه ابني جاب أصحابه كتير هناك وحضروا الحفل".

وعن علاقته الفنية بالفنانة سيمون، قال هشام عباس، ”أنا وسيمون اشتغلنا في نفس الشركة، وعملنا شغل كتير مع بعض، وكانت لذيذة ومتألقة في حفلها امبارح".