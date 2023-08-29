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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أغانى التسعينات تكسب فى مهرجان القلعة.. هشام عباس وسيمون يستعيدان مشاعر الشباب

صدى البلد

استمتعت حشود جماهيرية ضخمة من ضيوف مسرح المحكى بمجموعة من ذهبيات التسعينيات تجملت بها فعاليات الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر.

وبنخبة من أعماله المتنوعة التي ميزت الساحة الفنية فى نهايات القرن الماضى فتح الفنان هشام عباس سجل الذكريات وتغنى  بـ متبطليش، السهر والانبساط، وانا وانا، قول عليا مجنون، شوفى، عيني، ميدلي ليالى الشوق -فين وفين - سامع قلبي، زمان وانا صغير، جوه عيونى، يا حالولو، كام مرة، طول ما انت بخير، ميدلى ساعة لقلبك - زي الأول - أحلي ما فيكي، يا ليلة، نارى نارين وفينه .

سبقته الفنانة سيمون التى تشارك فى الفعاليات لأول مرة واستعادت مشاعر الطفولة والشباب لجيل ما قبل عام 2000 و التمتع بباقة من أعمالها الخاصة كان منها تانى تانى، قاعدين ساكتين كده ليه، مبسوطة، الروح الفرفوشة، فيه حاجة كدة، اه لو تعرف، طنش تعش، الدنيا تروق، تاكسى، خاف منى، بتكلم جد، مبقاش عندى خلق، اسهر بقى لوحدك، مش نظرة وابتسامة، حلوة يا مصر، ميرسى وغيرها، كما استضافت المغنى والموسيقار عاصم فوزى الذى وجه لها التحية لهذه الدعوة.

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