يمتد لمسافة 300 كيلو متر.. خبير يحذر من مخاطر التلوث النووي حال استهداف منشآت إيران النووية

قال الدكتور كريم الأدهم، رئيس مركز الأمان النووي السابق، إن المنشآت الإيرانية لتخصيب اليورانيوم تعد «عصب دولة إيران»، وقد تعرضت لضربات عديدة خلال السنوات الماضية.

وأوضح كريم الأدهم، خلال مداخلة في برنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامية كريمة عوض على قناة القاهرة والناس، أن ضرب أي منشأة نووية، مثل مفاعل بوشهير، سيؤثر على حجم الضرر الناتج، مؤكّدًا أن التأثيرات النووية يمكن تقييمها مسبقًا عبر الدراسات الدولية.

وأشار كريم الادهم إلى أن المنظمات الدولية حددت دوائر لمعدلات انتشار التلوث النووي، مشيرًا إلى أن «الدائرة الأولى لمساحة التأثير المباشر تصل إلى 35–40 كيلومترًا، بينما الدائرة الثانية لمخاطر التعرض للتلوث النووي تمتد حتى 300 كيلومتر مربع».

وأكد كريم الأدهم أن هذه البيانات تُظهر حجم المخاطر المحتملة في حال استهداف المنشآت النووية، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر لتجنب تأثيرات بيئية وصحية جسيمة.