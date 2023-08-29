تأهبا لـ إعصار إداليا.. البحرية الأمريكية تخلي السفن والطائرات من ولاية فلوريدا

أفادت صحيفة “نافي تايمز” الأمريكية، اليوم الثلاثاء، بأن البحرية الأمريكية تقوم بإخلاء السفن والطائرات من ولاية فلوريدا تأهبا لإعصار إداليا.

وحسب الصحيفة، بدأ انسحاب السفن، منذ أمس الإثنين ومستمر اليوم الثلاثاء.

وأوضحت نافي تايمز”، أنه يتم نقل الطائرات المتبقية في فلوريدا إلى حظائر الطائرات، وتم إرسال السفن إلي موانئها، مع مراعاة اقتراب سوء الأحوال الجوية.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حاكم ساوث كارولاينا الأمريكية، هنري ماكماستر، حالة الطوارئ؛ تأهبًا لوصول الإعصار إداليا.

وأفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن ولاية فلوريدا الأمريكية أعلنت عن إخلاء جزئيا؛ بسبب اقتراب إعصار إداليا.

وأوضحت أن سكان مقاطعة سيتريس يتم إجلائهم بشكل قسري، ويتم الإخلاء الطوعي في مقاطعتي بيكر وألاتشوا.

ويتوقع خبراء الأرصاد الأمريكيين، أن تشتد قوة العاصفة الاستوائية "إداليا" لتتحول إلى إعصار، في طريقها نحو ولاية فلوريدا، التي تستعد لأول عاصفة كبيرة لها في موسم الأعاصير السنوي.

وحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، فإنه من المتوقع أن تصل العاصفة إلى اليابسة، غدا الأربعاء، كإعصار كبير وتضرب ساحل الخليج، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير.