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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد المباريات الودية .. تفاصيل معسكر الأهلي في النمسا

صدى البلد

كشف عمرو مرزوق، المسئول عن تنظيم معسكر الأهلي في النمسا، تفاصيل معسكر المارد الأحمر في النمسا وهوية المباريات الودية التي يُنتظر أن يخوضها الفريق.

وقال مرزوق، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الماتش» مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة «صدى البلد»: «معسكر الأهلي يُقام على أعلى مستوى والأمور تسير على ما يُرام».

وأشار “مرزوق” إلى أن فكرة المباريات الودية تُحسم من قبل الجهاز الفني والمسئولين عن تنظيم المعسكر من أجل تحديد العرض الفني الأمثل للنادي الأهلي.

وأردف قائلًا: «لدينا عروض من أندية كبيرة من النمسا، وهناك عرض من فريق سلوفيني سيلعب في دوري الأبطال والاختيارات ستكون من الجهاز الفني».

ولفت “مرزوق” إلى أن هناك فرقًا عالمية كبيرة أقامت معسكراتها في نفس المنتجع، الذي يقيم فيه الأهلي، وأيضًا كان هناك تواجد لمنتخبات الإمارات وقطر والسعودية أقامت معسكراتها في نفس المكان.

الأهلى النمسا معسكر المارد الأحمر المباريات الودية هاني حتحوت

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