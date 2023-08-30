بلا استسلام| اتحاد جدة يسعى لضم محمد صلاح بخطوة جديدة.. هل سيغادر ليفربول؟ (تفاصيل)

يسعى نادي اتحاد جدة السعودي، بكل قوته، إلى التعاقد مع النجم المصري العالمي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ومع مرور الساعات؛ يتخذ إجراءات جديدة؛ لضم الفرعون المصري.

محمد صلاح

اتحاد جدة يرفع قيمة عرض صلاح للمرة الثالثة

اتحاد جدة رفع عرضه لضم محمد صلاح من ليفربول، بحسب شبكة «CBS» الأمريكية، فإدارة اتحاد جدة تجهز عرضًا جديدًا تصل قيمته إلى 150 مليون يورو، أي ما يساوي 162 مليون دولار؛ من أجل تقديمها للنادي الإنجليزي؛ للسماح للاعب بالرحيل، والانضمام إلى مشروع الدوري السعودي الجديد، في الميركاتو الصيفي الجاري، ليرفع النادي عرضه للمرة الثالثة.

تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

اتحاد جدة وضع شروطه من أجل انضمام دفع المقابل الضخم للحصول على خدمات صلاح، وهي تقديم مبلغ قيمته 100 مليون يورو إلى ليفربول، إضافة إلى 50 مليونًا مرتبطة بأداء اللاعب مع اتحاد جدة، وذلك وفقًا لشروط سيعضها الطرفين في العقد، على أن يواصل النادي الإنجليزي حصد المكاسب المادية في الصفقة حتى بعد رحيله.

إغراء محمد صلاح

اتحاد جدة يحاول إغراء محمد صلاح بجميع الطرق، وذلك من خلال جعله اللاعب الأعلى قيمة في الدوري السعودي، وصاحب الراتب الأغلى في العالم، حال الموافقة على الانضمام إلى صفوف العميد، في الميركاتو الصيفي الجاري، على أن يصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي على مستوى المحترفين، متفوقًا على البرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم مؤخرًا إلى الهلال السعودي.

محمد صلاح

نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

وكان نادي ليفربول خطف فوزا قاتلا من مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك".

افتتح أنتوني جوردون هدف التقدم لنيوكاسل في الدقيقة 25، وبعد 3 دقائق فقط تعرض ليفربول لحالة طرد بعدما تلقى فيرجيل فان دايك البطاقة الحمراء ليكمل اللقاء بـ10 لاعبين.

وأحرز داروين نونيز هدف التعادل لليفر في الدقيقة 81 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وخطف نونيز هدف الفوز للريدز في الدقيقة 91 بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح وضعت نونيز منفردا بالحارس بوب ليسدد كرة صاروخية إلى داخل الشباك.