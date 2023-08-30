عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

بلا استسلام| اتحاد جدة يسعى لضم محمد صلاح بخطوة جديدة.. هل سيغادر ليفربول؟ (تفاصيل)

محمد صلاح
محمد صلاح

يسعى نادي اتحاد جدة السعودي، بكل قوته، إلى التعاقد مع النجم المصري العالمي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، ومع مرور الساعات؛ يتخذ إجراءات جديدة؛ لضم الفرعون المصري.

محمد صلاح 

اتحاد جدة يرفع قيمة عرض صلاح للمرة الثالثة

اتحاد جدة رفع عرضه لضم محمد صلاح من ليفربول، بحسب شبكة «CBS» الأمريكية، فإدارة اتحاد جدة تجهز عرضًا جديدًا تصل قيمته إلى 150 مليون يورو، أي ما يساوي 162 مليون دولار؛ من أجل تقديمها للنادي الإنجليزي؛ للسماح للاعب بالرحيل، والانضمام إلى مشروع الدوري السعودي الجديد، في الميركاتو الصيفي الجاري، ليرفع النادي عرضه للمرة الثالثة.

تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح

اتحاد جدة وضع شروطه من أجل انضمام دفع المقابل الضخم للحصول على خدمات صلاح، وهي تقديم مبلغ قيمته 100 مليون يورو إلى ليفربول، إضافة إلى 50 مليونًا مرتبطة بأداء اللاعب مع اتحاد جدة، وذلك وفقًا لشروط سيعضها الطرفين في العقد، على أن يواصل النادي الإنجليزي حصد المكاسب المادية في الصفقة حتى بعد رحيله.

لحل أزمة المواليد.. مكافأة من كوريا الجنوبية لمواطنيها الذين ينجبون

دنيا سمير غانم تفتح النار على المتنمرين

إغراء محمد صلاح

اتحاد جدة يحاول إغراء محمد صلاح بجميع الطرق، وذلك من خلال جعله اللاعب الأعلى قيمة في الدوري السعودي، وصاحب الراتب الأغلى في العالم، حال الموافقة على الانضمام إلى صفوف العميد، في الميركاتو الصيفي الجاري، على أن يصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري السعودي على مستوى المحترفين، متفوقًا على البرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم مؤخرًا إلى الهلال السعودي.

محمد صلاح 

نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

وكان نادي ليفربول  خطف فوزا قاتلا من مضيفه نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب "سانت جيمس بارك".

افتتح أنتوني جوردون هدف التقدم لنيوكاسل في الدقيقة 25، وبعد 3 دقائق فقط تعرض ليفربول لحالة طرد بعدما تلقى فيرجيل فان دايك البطاقة الحمراء ليكمل اللقاء بـ10 لاعبين.

وأحرز داروين نونيز هدف التعادل لليفر في الدقيقة 81 من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وخطف نونيز هدف الفوز للريدز في الدقيقة 91 بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح وضعت نونيز منفردا بالحارس بوب ليسدد كرة صاروخية إلى داخل الشباك.

اتحاد جدة نادي اتحاد جدة السعودي محمد صلاح ليفربول الانجليزي اتحاد جدة يرفع قيمة عرض صلاح للمرة الثالثة تفاصيل عرض اتحاد جدة لمحمد صلاح إغراء محمد صلاح نتيجة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

لأول مرة .. رفع الأذان في مكبرات الصوت الخارجية بمساجد نيويورك |تفاصيل

إيقاف سارة زكريا وعمر كمال وحمو بيكا والتحقيق مع رضا البحراوي

بلاش الاتحاد.. عبلة كامل تفاجئ محمد صلاح بتعليق صادم

احذروا| الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين بشأن التقلبات الجوية

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

موضوعات متعلقة

آخر استعدادات محمد صلاح مع ليفربول قبل انطلاق الموسم الجديد

أمام البحر.. شاهد أحدث ظهور لـ محمد صلاح من عطلته الصيفية

محمد صلاح يستمتع بالعطلة الصيفية على الشاطئ

محمد صلاح يستعرض عضلاته في أحدث ظهور له

بصورة عفوية.. محمد صلاح وأحمد حسن كوكا يستمتعان بـ إجازاتهما الصيفية

محمد صلاح في ظهور مميز على البحر.. شاهد

محمد صلاح يحسم قراره بشأن الانضمام للنصر السعودي| تفاصيل

محمد صلاح يبرز رشاقته البدنية من داخل الجيم.. شاهد

ترشيحاتنا

مع زيارة وزيرة التجارة الأمريكية.. بكين تأمل في تحسين العلاقات الثنائية مع واشنطن

خشية إطلاق صواريخ.. إسرائيل تبني جدارا جديدا على حدود غزة

أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

4641 مشروعاً| الزيادة السكانية ناقوس خطر يهدد التنمية وانجازات جديدة للحد منها

تطورات حالة نجمي الأهلي بعد إصابة الرباط الصليبي| تفاصيل

تعليق فرنسا بشأن الاستيلاء على السلطة في الجابون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لمدة ساعتين.. أسد يثير الرعب في شوارع كراتشي جنوب باكستان.. شاهد

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

بلا استسلام| اتحاد جدة يسعى لضم محمد صلاح بخطوة جديدة.. هل سيغادر ليفربول؟ (تفاصيل)

أسبوع ريم وطحال سمية ومقلب علياء| نهايات درامية لأحمد سعد مع الستات

فيديو

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة بمركز التدريب المشترك لهيئة الإمداد والتموين

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

هيدى كرم: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا | فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ