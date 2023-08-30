استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين بقرى مركز نخل بالمجان.. تفاصيل

أنهى مجلس مدينة نخل محافظة شمال سيناء ، من إجراءات استخراج الدفعة الأولى من الأوراق الثبوتية للمواطنين بقرى مركز نخل، بالمجان تحت إشراف محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل، بناء على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وتكون أعضاء لجنة المجلس القومي للسكان برئاسة نوال سالم مدير عام المجلس القومي للسكان بالمحافظة، والمأذون الشرعي لمدينة العريش؛ حيث ضمت الأوراق الثبوتية ،استخراج وثائق تصادق زواج ،وثائق طلاق..الخ .

الثلاثاء القادم:

وقال محسن سالم رئيس مركز ومدينة نخل، إنه سيتم عقد لجنة أخرى بمجلس مدينة نخل يوم الثلاثاء القادم، لذات الغرض تيسيرا على المواطنين وتسهيل إجراءات استخراج الأوراق الثبوتية لهم.



وأشار إلى أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ صدق علي تخصيص مبلغ ٢٠٠٠٠٠ جنيه لاستخراج الأوراق الثبوتية لمن ليس لديهم أوراق ثبوتية.

ويناشد مجلس مدينه نخل، المواطنين الراغبين في عمل وثيقه تصادق زواج سرعه التسجيل بمجلس المدينة ،مع تجهيز الأوراق التالية:

تقديم صوره بطاقه الرقم القومي للزوج والزوجة، وصوره سهاده ميلاد مميكنه للزوج والزوجة، وشهاده صحيه للزوج والزوجه.

