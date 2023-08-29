شمال سيناء تشارك في مشروع رسائل البحر ببورسعيد

شاركت محافظة شمال سيناء، في المعسكر التدريبي لمشروع "رسائل البحر"،على مدى 3أيام بمدينة بورسعيد، الذي يضم عدداً من الشباب والسيدات من محافظات (أسوان، الفيوم، شمال سيناء، مطروح، بورسعيد، دمياط، السويس).،في إطار مكون المبادرات المُجتمعية لبرنامج دورنا.



الورش التدريبية:

وقالت ريم على ، من فريق شمال سيناء، أن فعاليات المعسكر تضمنت عدد من الورش التدريبية (الاكسسوارات، استخدام الصدف والمواد الطبيعية، النوت بوك الصديق للبيئة، المكرمية، واستكمال مُنتجات الورش السابقة).

حيث يهدف المعسكر إلى تدريب الشباب بمكونه البيئي والحرفي ..حيث يتعرف المتدربين على فنون إعادة التدوير، والخياطة، والرسم على القماش والخشب والفخار، والديكوباج، وإستخدم الموارد الطبيعية والأصداف ، والعمل على الدمج بين الهويات التراثية والفنية لمحافظات مصر، وبيئاتها المتنوعة، وتوثيق المفردات التراثية.



الى جانب العمل على نقل التدريبات عن طريق تأهيل المتدربين، للجمعيات والجهات الشريكة في المحافظة، بحيث يتم التأهيل والتمكين الاقتصادي لأكبر عدد ممكن من الشباب والسيدات.

وفي ختام فعاليات المعسكر تم عمل معرض للمنتجات الذي تم إنتاجها في الورش خلال الأيام الثلاثة .

ويعد المبادرات مشروع رسائل البحر، هو مشروع للتوعية البيئة، والتدريب على أنماط من الحرف التراثية والفنية بشكل يرتكز على الاِقتصاد الأخضر الصديق للبيئة.

