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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الدمرداش: نجحنا في استقطاب 5 جامعات لتقديم خدماتها لأهالي سيناء

رئيس جامعة العريش
رئيس جامعة العريش يتفقد القافلة


قال الدكتور حسن الدمرداش،  رئيس  جامعة العريش ، محافظة شمال سيناء، أن الجامعة نجحت في استقطاب 5 جامعات مصرية لتقديم خدماتها لاهالي الشيخ زويد في رسالة واضحة تشير إلى توافر الأمن والأمان في المنطقة وأن الحياة عادت إلى طبيعتها في مختلف مناطق المحافظة. 


وأكد الدمرداش،  انه سيتم دعوة هذة الجامعات لتنظيم قافلة متكاملة مع احتفالات المحافظة باعياد نصر اكتوبر ولمدة 3 أيام ، تفعيلا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية ( حياه كريمة  ).  
 

مشيرا إلى أن القافلة بمشاركة عدد خمس  جامعات مصرية، لخدمة أبناء شمال سيناء الحبيبة ، وتقديم الخدمات الطبية اللازمة بالمجان.، تفعيلا لمبادرة فخامة رئيس الجمهورية ( حياه كريمة  ).

 

حيث  ضمت الجامعات المشاركة في القافلة المتكاملة كل من :
 جامعة قناة السويس – جامعة بورسعيد – جامعة السويس – جامعة دمياط.، الي جانب جامعة العريش،  لخدمة المواطنين  على أرض سيناء الحبيبة.

 

 تخصصات طبية:

 

وقال الدم داش أن نشاط القافل تضمن  تخصصات طبية متعددة  ، وأخرى بيطرية ، إلى جانب الخدمات في مجال  الزراعة وكذلك ندوات  تثقيفية  ، وذلك بالتعاون مع جامعات اقليم شرق الدلتا والقناه. 

 

ولفت الدمرداش ، إلي توقيع الكشف الطبي علي عدد 450 مواطنًا في عيادات الباطنة والنساء والرمد والجلدية والأنف والأذن والمسالك والجراحة والأطفال والعظام والروماتيزم، وإجراء الأشعة لـ 140 حالة، وإجراء التحاليل المعملية لـ 187 حالة، وتحويل حالة لاستكمال العلاج
 

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جولة تفقدية لرئيس الحسنة بـ شمال سيناء للوقوف على مطالب المواطنين بالقرى

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سيناء خدماتها جامعات اهالي الأمن

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