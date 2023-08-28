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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جولة تفقدية لرئيس الحسنة بـ شمال سيناء للوقوف على مطالب المواطنين بالقرى

رئيس مدينة الحسنة
رئيس مدينة الحسنة يستمع إلى مشاكل المواطنين

تفقد المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء،  قرية إقرية مركز الحسنة، للوقوف على  أحوال المواطنين والتعرف على اهم  المشاكل والمطالب علي الطبيعة ،للعمل على حلها، تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء. 

وتم متابعة القطاعات الخدمية من كهرباء ،ومياه، وإسكان  ، والتعرف علي اهم المشاكل وعرضها علي  رؤساء القطاعات بالمدينة لبحث أساليب حلها لتوفير الخدمة المناسبة للمواطنين.

 

ورافقه خلال الجولة  محمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة، ومحمد السيد ، مدير إدارة الشؤون القانونية بالمجلس، وبحضور  سلامة يوسف رئيس الوحدة المحلية لقرية إقرية.
 

الحلول الواقعية:

 

وخلال الجولة عقد  لقاء جماهيري  مع عدد من  الأهالي بالقرية، حيث استمع إلى المطالب والمشاكل  المتعلقة بالمنطقة، ووعد بوضع الحلول الواقعية لإنهاء تلك المشاكل.

وتم المرور على بئر 4 التابع للري وذلك لمتابعة العمليات الإنشائية لتوفير كافة الاحتياجات المائية اللازمه للمنتفعين.

 

ويأتي ذلك في إطار حرص واهتمام السيد رئيس المركز والمدينة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بقري المركز والمدينة في شتي المجالات.

الحسنة قرى المواطنين مشاكل جولة

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