إقبال غير عادي.. أكثر من 30 دار نشر بمعرض الكتاب بالسويس

كشف عبد المنعم محمود حلاوة، مدير عام فرع ثقافة السويس، تفاصيل إفتتاح وزيرة الثقافة معرض الكتاب بالسويس في دورته الأولى بمشاركة 40 ناشرا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي"، أن وزارة الثقافة تحاول نشر الخدمة الثقافية لها فى جميع المحافظات، موضحا أن المعرض الرئيسي مازال يتم عمله فى القاهرة، وكان يوجد صعوبة لمتلقي الخدمة البعيد عن المحافظة، وبالتالي بدأ التحرك فى إنشائه فى جميع المحافظات.

وتابع أن هذا المعرض يتم عمله فى العديد من المحافظات، ولكن لأول مرة يكون بهذا الشكل بمحافظة السويس، لافتا إلى أنه يتميز بالمكان الخاص به، حيث يكون فى ممشي أهل السويس بمكان مفتوح وعلى البحر مباشرة، مشيرا إلى أنه يشارك هذا العام بالمعرض أكثر من 30 دار نشر، إضافة إلى جميع قطاعات وزارة الثقافة، وعليه إقبال غير عادي.