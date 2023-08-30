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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

محمد سلماوي: كلمة "مبارك" كانت سببًا بالموافقة على عرض مسرحية "الجنزير" .. فيديو

محمد سلماوي
محمد سلماوي

قال الأديب الكبير محمد سلماوي، إنه عندما صعد للمسرح لتكريم عن مسرحية "الجنزير"، أمام الرئيس الراحل محمد حسني مبارك بافتتاح معرض الكتاب سأله عن المسرحية، فشرح له إنها تعالج الفكر الإرهابي.

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وأضاف "سلماوي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه عند نزوله من على المسرح كان صفوت الشريف، وفاروق حسني في الصف الأول فسألوه ماذا كان يسأله الرئيس فأخبرهم إنه مهتم بالمسرحية، فتمت الموافقة على عرضها وحققت نجاحًا كبيرًا على مدار عامين ونجاحها فاق كل توقعاته لدرجة أنه كان لا يجد تذاكر لأصدقائه فاضطر لحجز الصف الأول يوميًا بالمسرحية.

وأكد أنه كان يوجد تأمين عالي للمسرح، ولأول مرة وضعت بوابات إلكترونية على باب المسرح، موضحًا أن التفاف الجمهور حول المسرحية هو من حماها لأنه كان من الصعب اختراق الجماهير والقيام بعمل إرهابي لأن هذا الاقبال كان تأييدًا للمسرحية.

وأوضح أنه قبل تلقيه التهديدات فوجئ بوزير الداخلية يخبره أنه سيرسل له حراسة خاصة، وعندما أخبره أنه لايحتاجه فأصر عليه فعرف أن لديه معلومات ولا يريد الحديث عنها، مشيرًا إلى أنه تلقى خطابات تهديد ولم يهتم بها لأن الحراسة موجودة وكان يريد أن يتخفف منها بعد شهر لأنها تمثل عبئًا عليه، وأنه عندما قرر الاتصال بالوزير وشكره حتى تلقى خطابًا باسماء أولاده ومدارسهم ومواعيدها ووقتها شعر أنه حتى لو لم يكن محتاجًا للحراسة فأولاده يحتاجون لها، ووصل الأمر لحراسة على البيت.

الأديب الكبير محمد سلماوي الرئيس الراحل محمد حسني مبارك برنامج الشاهد عرض مسرحية فضائية اكسترا نيوز محمد سلماوى نجيب محفوظ

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