محمد سلماوي: نجيب محفوظ سامح مَن حاول اغتياله.. لكنه أصر على محاكمته

قال الكاتب والمفكر محمد سلماوي، إن نجيب محفوظ، عندما رأى الشخص الذي وثب عليه، وحاول قتله في عام 1992؛ اعتقد أنه كان من الممكن أن يصبح بطلا رياضيا أو طبيبا أو مهندسا، موضحًا: "قال لي ازاي عملوا لهم غسيل مخ؟، وازاي شاب في مقتبل عمره يختار يبقى قاتل في مقتبل حياته".

وأضاف "سلماوي"، خلال حواره مع الإعلامي والكاتب الصحفي محمد الباز، مقدم برنامج "الشاهد"، على قناة "إكسترا نيوز": "قلت له :هل أنت مشفق عليه؟، قال لي: نعم؛ لأنه ضحية، وأنا مسامحه، ولكن يجب أن يحاكم، والعدالة يجب أن تأخذ مجراها، لكنني أعلم أنه ضحية غُرر بها".

وأوضح الكاتب والمفكر: "بالنسبة للقائي بمن حاول قتل نجيب محفوظ، فقد سعيت إلى ذلك فعلا؛ لأنني كانت لديّ رسالة من نجيب محفوظ إليه، كانت من الممكن أن تهزه، أو تعيده إلى رشده، وسأقول له: إن من حاولت قتله، يسامحك، وكنت حريصا على أن أرى رد فعله".