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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد سلماوي: تلقيت تهديدات من الإخوان باستهداف أولادي

محمد سلماوي
محمد سلماوي

قال الأديب الكبير محمد سلماوي، “جاءني تهديدات من الإخوان بأولادي، وبأنهم يعلمون مدارسهم ومواعيد عودتهم من المدارس، ومن هنا توصلت لضرورة أن يكون هناك حراسة على البيت لكن أنا كنت أقلل من الحراسة الشخصية”.

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محمد سلماوي يكشف كواليس لقائه مع منفذ محاولة اغتيال نجيب محفوظ

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محمد سلماوي: نجيب محفوظ سامح مَن حاول اغتياله.. لكنه أصر على محاكمته


وأضاف محمد سلماوي خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز عبر فضائية extra news، كنت أحاول التهرب من الحراسة الشخصية، ففي بعض الأوقات كنت أفضل الخروج مع زوجتي للعشاء، وبالتالي ليس من المعقول أن أعزم شاب الحراسات معنا، حيث كان لابد أن يكون معي بصفة مستمرة، وكنا ننتظر عندما ينتهي من ساعات عمله ومن ثم نخرج. 
 

يذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.
تفاصيل البرنامج 
 

ويعد برنامج "الشاهد" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، وإعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.

extra news الأديب الكبير محمد سلماوي الدكتور محمد الباز برنامج الشاهد محمد سلماوى نجيب محفوظ

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