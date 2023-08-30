كاميرا سيلفي جبارة.. فيفو تطلق موبايل شبابي بمواصفات فائقة

يتميز هاتف فيفو الجديد Vivo V29e بمزيج من الأداء القوى والإمكانيات الرائعة، ويستهدف المستخدمين الذين يركزون على الميزانية والذين لديهم أولوية رئيسية نحو التصوير الفوتوغرافي.

سعر ومواصفات هاتف فيفو الجديد Vivo V29e

تصميم أنيق

يتميز هاتف فيفو Vivo V29e، بتصميم شبابي أنيق، مع شاشة منحنية رائعة من نوع AMOLED، بقياس 6.78 بوصة، بجودة عرض Full HD +، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، ومعدل سطوع 1300 شمعة، تدعم نظام تعتيم PWM يبلغ 360 هرتز.

Vivo V29e

أداء قوى

يتميز هاتف Vivo V29e، بأداء قوى وذلك بفضل معالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 695، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يقترن مع معالج رسوميات من نوع Adreno 619.

ويوفر الجهاز ما يصل إلى 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية و 128 أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، وتوجد فتحة مخصصة لبطاقة microSD على اللوحة للمزيد من سعة التخزين.

Vivo V29e

كاميرا أمامية مميزة

وبالنسبة للتصوير الفوتوغرافي، يتمتع هاتف فيفو Vivo V29e، بإعداد مزدوج للكاميرا الخلفية يضم مستشعرا أساسيا بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 8 ميجابكسل، وفلاش LED، ويحتوى الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

Vivo V29e

بطارية كبيرة وشحن سريع

يحتوى هاتف فيفو Vivo V29e، على بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 44 وات، والتي يمكنها شحن الهاتف من 1% إلى 29% في غضون 15 دقيقة.

Vivo V29e

أحدث نظام تشغيل

يعمل هاتف Vivo V29e، بواجهة المستخدم Funtouch OS 13 التابعة لشركة فيفو، المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 13.

تشمل المواصفات المتبقية بهاتف Vivo V29e، على بطاقة SIM مزدوجة، و قارئ بصمات الأصابع على الإطار الجانبي للجهاز، ويدعم شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق، وبلوتوث 5.0 ، ومنفذ شحن USB-C، ومقبس لسماعات الرأس بقياس 3.5 ملميتر.

سعر Vivo V29e

يتوفر هاتف فيفو Vivo V29e، للبيع في الهند مقابل سعر يبدأ من 26.999 روبية هندية (أي ما يعادل 10.100 جنيه مصري).