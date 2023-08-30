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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اعتقدت أنها في برنامج مقالب تليفزيوني لكنها نفذت جريمة بشعة.. تفاصيل

اعتقدت أنها في برنامج
اعتقدت أنها في برنامج مقالب تليفزيوني لكنها نفذت جريمة قتل

في حادثة غريبة من نوعها، تم توظيف امرأة لأداء مقالب (الكاميرا الخفية) من قبل بعض منتجي التلفزيون اليابانيين، وبالفعل قامت الفتاة بأداء عشرات المقالب في هذا العرض يتكون معظمها من رش رجل بالعطر على وجهه أو تقبيله على خده. 

مقلب كبير

بعد ذلك، أخبرها المنتجون أن المقاطع الخاصة بها لاقت رواجًا كبيرًا في اليابان وأنهم يخططون لمقلب كبير في 13 فبراير 2017 والذي سيكون أفضل مقلب حتى الآن.

وأوضح بالين، مقدم البودكاست، أن "المنتجين اتفقًا مع الفتاة التي تدعى سيتي على أنها ستتقاضى 100 دولار مقابل هذا المبلغ (وهو مبلغ ضخم بالنسبة لها وكانت تخطط لإرساله لعائلتها الفقيرة). وفقًا لموقع ديلي ستار.

مطار كوالالمبور

وأضاف أن المنتجين اتفقا مع سيتي أيضًا على أنها في الميعاد المحدد ستذهب إلى مطار كوالالمبور وستتعرف على فتاة فيتنامية تدعى دوان ثي هوونغ لينفذوا المقلب معًا على عضو آخر في فريق البرنامج التليفزيوني الذي سيكون قصير القامة في منتصف العمر.

بالفعل، ذهبت سيتي إلى المطار في الميعاد المحدد وقابلت الفتاة وقاما بتنفيذ دورهما على أكمل وجه حيث فركت (دوان) قطعة قماش مبللة على وجه العميل ورشته سيتي بالعطر.

جريمة قتل بشعة

فوجئت الفتاتان بعد ذلك أن الرجل لم ينتظر قليلًا حتى فارق الحياة، ففزعتا مما حدث وحينها أدركتا أن المواد التي يحملانها مليئة بالسم وتأثرا بشدة من المادة الكيميائية الموجودة معهما حيث عادت الفتاة اليابانية إلى الفندق الذي كانت تقيم فيه وفقدت وعيها على السرير معظم اليوم التالي.

الفتاة سيتي

عملاء سريون لكوريا الشمالية

لم تكن تعلم سيتي أن منتجي التليفزيون اليابانيين الذين يتعاملون معها هم عملاء سريون لكوريا الشمالية، وأن ما تقوم به من مقالب هي تدريبات على القتل.

كيم جونغ نام

كما أن الرجل الذي نفذ عليه المقلب لم يكن ممثلًا بل هو (كيم جونغ نام) الابن الأكبر للزعيم الكوري السابق والأخ غير الشقيق للزعيم الحالي (كيم جونغ أون). ورغم أنه كان يعلم أنه مستهدف بالاغتيال إلى الحد الذي جعله يحمل ترياق التسمم VX في حقيبته إلا أنه لم يعيش طويلًا ليتمكن من استخدامه عندما انقضت الفتاتان عليه.

كيم جونغ نام

عرفت الفتاتان بعد ذلك أن قطعة القماش المبللة والعطر كانا محملين بمكونات غاز VX وهو عامل أعصاب قاتل.

ساعدت حقيقة أن الفتاتين قد تسممتا خلال عملية الاغتيال الغريبة ساعد محاميهما على إقناع القضاة الماليزيين بأنهم لم يعرفا شيئًا عن خطة القتل هذه، فلو تمت إدانتهما؛ سيواجهان حكم الإعدام التلقائي وفقًا للقانون الماليزي.

كما أكد بالين أن " فيديو المراقبة في المطار يظهر أن سيتي ودوان يتعاملان مع مكونات غاز الأعصاب القاتل للغاية بشكل غير محسوب، فبعد أن قاما بمقلبهم ا- وهو ما يعني أن لديهم الآن غاز VXعلى أيديهم - كانتا تلمسان شعرهما وتلمسان ملابسهما بشكل عشوائي، مما يجعل من الواضح أنهم ليس لديهما أي فكرة عما يفعلانه".

سيتي بعد إطلاق سراحها

ويُعتقد أن أحد منتجي التليفزيون الذين تعاملوا مع سيتي هو في الحقيقة عميل كوري شمالي يُدعى ري جي يو، ويُعتقد الآن أنه موجود في بيونج يانج. 

تم إسقاط التهم الموجهة إلى ستي في نهاية المطاف، وتم إطلاق سراحها في مارس 2019.  كما أنه لم يتم توجيه الاتهام رسميًا حتى الآن إلى أي شخص بارتكاب جريمة القتل.

مطار كوالالمبور عملاء سريون لكوريا الشمالية كيم جونغ نام غاز VX الكاميرا الخفية

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