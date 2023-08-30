العلماء: الجراثيم البشرية ستقضي على الفضائيين قبل الوصول إليهم

يخشى العلماء (البوفينز) أن يتسبب البشر في القضاء على الفضائيين قبل وصولنا إليهم عن طريق الجراثيم البشرية التي تنتقل إلى الفضاء.

السياحة الفضائية

ويقولون إن السياحة الفضائية واستعمار الكواكب دون بحث مكثف حول كيفية تأثير البكتيريا لدينا على الكائنات الفضائية قد يؤدي إلى انقراض الفضائيين الصغار قبل أن نتمكن من الحصول على فرصة للتفاعل معهم.

وقالت عالمة الفيزياء الفلكية إريكا نيسفولد، "لا يوجد إجراء تعقيم قادر على القضاء تمامًا على كل احتمالات التلوث. وسوف تتفاقم هذه المشكلة مع تحرك البشر نحو السكن الدائم في الفضاء. فكيف يمكننا زراعة المحاصيل ومعالجة النفايات وتربية الأطفال دون تعريض البيئة المحيطة بالميكروبيوم الخاص بنا؟!"

الربح والاستعمار بدلًا من الاستكشاف العلمي

وأشارت إلى أن شركات الفضاء الخاصة التي تأمل في الاستفادة من السياحة الفضائية أو التعدين كل ما يهمها هو التزاماتها تجاه مساهميها، وليس البحوث البيولوجية الفلكية المستقبلية، لذلك سيكون من المغري بالنسبة لهم تقليص الإجراءات الباهظة الثمن أو البطيئة لحماية الفضاء من التلوث مثل تعقيم المعدات أو توثيق الحمولات العضوية.

وأضافت: "مع استمرار امتلاء الفضاء بالأشخاص الذين يمنحون الأولوية للربح أو الاستعمار على الاستكشاف العلمي، فمن المرجح أن تنغلق نافذتنا لاكتشاف الحياة المحتملة في النظام الشمسي دون تلوث الفضاء".

يعتقد العلماء أن الكائنات الفضائية الكامنة في الفضاء السحيق يمكن أن تتراوح أحجامها من الميكروبات إلى الروبيان.