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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

قبل الإطلاق الرسمي.. أسعار ومواصفات سلسلة آيفون 15 من آبل

iPhone 15
iPhone 15

من المتوقع أن تعلن شركة آبل Apple، بشكل رسمي عن سلسلة هواتفها الجديدة iPhone 15، يوم 12 سبتمبر المقبل، وعادة ما يسبق حدث الكشف الكبير مجموعة من التسريبات التي تكشف التفاصيل والمواصفات المهمة عن الجيل التالي من هواتف آيفون، لذا سنستعرض لك فيما يلي المواصفات المسربة وأسعار هواتف آيفون 15.

أسعار آيفون 15

زعمت أحدث التسريبات أن حدث آبل القادم للكشف عن سلسلة iPhone 15 سيقام في 12 سبتمبر، كما ألقت الضوء على المواصفات التي ستقدمها تشكيلة iPhone 15 القياسية والسعر المحتمل الذي ستطرح به.

 

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وتشير إحدي التسريبات إلى أن هاتف iPhone 15، سيأتي بسعر يبدأ من 799 دولار (أي ما يعادل 24730 جنيه مصري) في الولايات المتحدة، وهي نفس أسعار هواتف العام الماضي، ولكن من الممكن أن تقرر شركة آبل رفع أسعار سلسلة آيفون 15 وزيادة 100 دولار عن أسعار إصدارات العام السابق.

مواصفات ومميزات وتصميم iPhone 15

سيتم الإعلان عن أجهزة iPhone 15 وiPhone 15 Plus وiPhone 15 Pro وiPhone 15 Pro Max والذي قد يُطلق عليه لاحقا اسم iPhone 15 Ultra، في 12 سبتمبر الساعة 10 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، وكما هو الحال دائما، سيتم بث هذا الحدث عبر الإنترنت على موقع آبل وكذلك تطبيق Apple TV.

ومن المحتمل أن تقوم شركة آبل بتجهيز هواتف iPhone 15 بمجموعة الشرائح الرائدة للعام الماضي A16، لأن شريحة A17 الجديدة ستكون مخصصة لطرازات iPhone 15 Pro فقط، ومن المتوقع أن يتم شحن أجهزة iPhone الجديدة لعام 2023 مع أحدث برامج نظام التشغيل iOS 17 خارج الصندوق.

وتشير المعلومات المسربة إلى أن طرازات iPhone 15 ستحتوي على بطاريات أكبر، ومن المتوقع أن يحتوي الطراز القياسي على بطارية تبلغ 3877 مللي أمبير في الساعة، وهو تحسن كبير مقارنة بإصدار iPhone 14 التي تبلغ سعة بطاريته 3279 مللي أمبير في الساعة، قد توفر بعض هذه الترقيات أيضا إمكانات شحن أسرع، ومن المحتمل أن تدعم شحنا سريعا يصل إلى 35 وات.

وأفادت بعض الشائعات بأن الإصدار القياسي سيحتوي على كاميرا خلفية بدقة 48 ميجابكسل، على غرار طرازات iPhone 14 Pro، مما يدل على تحسين كبير من المستشعرات بدقة 12 ميجابكسل التي تكرارت بشكل ملحوظ في إصدارات iPhone السابقة، ومع ذلك، من المتوقع أن يظل التكبير البصري عبر العدسة المقربة والماسح الضوئي LiDAR حصريا لنماذج Pro المتميزة.

iPhone 15 Pro

ومن المتوقع أن يتميز هاتف iPhone 15 بشاشة بقياس6.1 بوصة، بما يتوافق مع سابقاته، وتصميم شاشة مثقوبة، وفقا للتسريبات. 

والجدير بالذكر أن جميع طرازات iPhone 15 يشاع أنها تشتمل على نوتش Dynamic Island المبتكر، والذي يضبط شكله وحجمه بناءً على الإشعارات، وهو تغيير مهم لتعزيز تجربة المستخدم.

وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تنتقل شركة آبل إلى منفذ USB Type-C بدلا من منفذ Lightning، مما يسهل عملية الشحن باستخدام كابل عالمي.

وسيحصل هاتف iPhone 15 Pro Max، على ميزات أسطورية في الكاميرا وسيتميز بعدد من التحسينات والترقيات الكبيرة، من بينها إطار فولاذي مقاوم للصدأ محاط بإطار من التيتانيوم والذي سيكون أخف وزنا بنسبة 40 % ، بالإضافة إلى أكبر ترقية في عمر البطارية بحوالي 15 %.

ومن المحتمل أن يباع هاتف iPhone 15 Pro Max، مقابل سعر يبدأ من 1299 دولار (أي ما يعادل 40200 جنيه مصري)، وهو ما يتماشى مع الشائعات السابقة عن أن هناك ارتفاع وشيك في الأسعار. 
 

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