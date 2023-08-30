إسلام إبراهيم عن تسلمه جائزة تكريم مصطفى درويش: معناه إن الجمهور بيحبه

أعرب الفنان إسلام إبراهيم عن سعادته باستلام جائزة تكريم الفنان الراحل مصطفى درويش، قائلا:" بفرح لأن دى جائزة من الجمهور نفسه وده معناه أن الجمهور بيحب مصطفى ولسه عالق فى ذهنه".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”: "كان فيه خليط بين الفرح والحزن وكنت أتمنى إن مصطفى الله يرحمه يستلم الجوائز".

وتابع عن كواليس مسلسل 100 وش: "كانت صعبة لأنه كانت أيامها كورونا ودخلة رمضان، فكان مصطفى بيحب القهوة قوى وكان بيمشى بمكنة إسبريسو ..وكلنا كنا بنقعد معاه فى الكرفان بنشرب معاه القهوة".