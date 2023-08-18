إسلام إبراهيم عن فيلم «ع الزيرو»: محمد رمضان بيشتغل 48 ساعة

أكد الفنان إسلام إبراهيم أن فيلم «ع الزيرو» من الأفلام المميزة جدا، مشيدا بكتابة مدحت العدل لسيناريو الفيلم.

وأشار إسلام إبراهيم، خلال تصريحات له ببرنامج سبوت لايت، تقديم الإعلامية شيرين سليمان، المذاع على قناة “صدى البلد”، إلى أن دوره في المسلسل «نبيه»، هو شخص يكون صديقا مقربا للبطل، وشخصية لديها طموحات وأحلام ونجاحات عديدة.

وتابع: تعلمت من محمد رمضان التركيز في الشغل، وبيشتغل 48 ساعة في الـ 24 ساعة، وهي حاجة من الأمور المهمة لنجاح أي عمل.

أحمد وفيق

من ناحيته، علق أحمد وفيق على دوره في فيلم «ع الزيرو» قائلا: نيللي كريم ومحمد رمضان يقومان بعمل مهم، والعدل جروب رجعوا السينما بعدما كادت أن تختفي مؤخرا.

وأشاد وفيق بجمال العدل كمنتج وفنان إداري، بجانب محمد رمضان النجم الذي يمتلك الكم والجودة، مختتما: الإنتاج الضخم يعني أعمال عديدة ومميزة من حيث الجودة والإنتاج.