البحوث الإسلاميَّة يعلن فَتْح باب التقدُّم لمسابقة رمضان 1448هـ للوعَّاظ والقرَّاء

تُعلِن الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة فَتْحَ باب قبول طلبات التقدُّم لمسابقة شهر رمضان المبارك للعام 1448هـ= 2027م، للوعَّاظ والقرَّاء (الذكور فقط) ممّن يعملون في مجال الدعوة والإرشاد الدِّيني، والمدرِّسين ومعلِّمي القراءات العاملين في مجال تحفيظ مادَّة (القرآن الكريم)، مِنَ المتخصِّصين في القراءات ممَّن يجيدون التجويد والترتيل، ويُوفَدون بصفة (قرَّاء فقط).

فَتْح باب التقدُّم لمسابقة رمضان 1448هـ للوعَّاظ والقرَّاء

وقد حدَّدت الأمانة المُدَّةَ من: 18 يونيو حتى 2 يوليو 2026م لتسجيل بيانات المتقدِّمين، وذلك للمقيَّدين على درجة ماليَّة بموازنة الأزهر الشريف، ممَّن يستوفون الشروط الواردة بلائحة الإيفاد رقم: (16) لسنة 2025م.

وأوضح الدكتور محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، أنَّ شروط التقدُّم تتضمَّن أن يكون المتقدِّم من الذكور فقط من الوعاظ والقرَّاء، أو من المدرسين والمحفِّظين ومعلِّمي القراءات (قرَّاء فقط)، مع ضرورة أن يكون مقيَّدًا على درجة ماليَّة بموازنة الأزهر، كما يُشترط بالنسبة للقرَّاء أن يجيدوا تجويد القرآن وترتيله، ويُفضَّل مَن كان مشتركًا بنقابة القرَّاء وقدَّم ما يثبت ذلك.

كما أوضح الدكتور الجندي أنه يجب أن يكون المتقدِّم قد أمضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ مباشرته للعمل في مجال الدعوة والوعظ والإرشاد وتدريس وتحفيظ القرآن الكريم، وألَّا تقل تقاريره السنويَّة في العامين السابقين للتقديم عن 90 درجة، وبالنسبة إلى معلِّمي القراءات، فلا يُقبل طلب ترشيحهم إلا إذا كانوا حاصلين على مرحلة التخصُّص كحدٍّ أدنى.

وتابع الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة: يُشترط أيضًا أن يكون المتقدِّم قد أدَّى الخدمة العسكرية أو أُعفي منها نهائيًّا، وأن يكون لائقًا صحيًّا وخاليًا من العيوب والعاهات الجسمية الظاهرة، كما يُراعَى ألَّا يكون قد وُقِّعت عليه عقوبات جنائية أو تأديبية أو إدارية تزيد على عشرة أيام، ما لم يكُن قد رُدَّ إليه اعتباره أو مُحِي الجزاء، وألَّا يكون محالًا للمحاكمة أو التحقيق.

وبيَّن فض أنه يجب ألَّا تقل المُدَّة الباقية في خدمته عن عامين من تاريخ الإعلان، وألَّا يكون قد سبق له الإيفاد للخارج، أو قضى أكثر من ثماني سنوات خارج البلاد سواء بتعاقد شخصي، أو بإجازة بمرتَّب أو دون مرتَّب، مشيرًا إلى أنه يُعدُّ اجتياز الاختبارات المقرَّرة شرطًا أساسًا، إلى جانب الحصول على موافقة الجهات المعنيَّة.

وفيما يتعلَّق بالإجراءات التنظيمية، تشدِّد الأمانة العامَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة على ضرورة قيام كل متقدِّم باستيفاء بياناته بدقة على استمارة الترشيح عبر بوابة الأزهر الإلكترونيَّة، مع طباعتها واعتمادها ومراجعتها من الرئيس المباشر ورئيس المنطقة المختص، مؤكِّدةً أنه في حال عدم تقديم الاستمارات المستوفاة إلى الإدارة العامَّة لشئون المبعوثين والإيفاد من خلال مندوبي المناطق خلال المُدَّة من: 3 يوليو حتى 17 يوليو 2026م؛ فإنَّ الطلب يُعدُّ مستبعَدًا، ولا يحقُّ لصاحبه دخول الاختبارات.

وتدعو الأمانة المتقدِّمين إلى متابعة الصفحات الرسميَّة لمجمع البحوث الإسلاميَّة وبوابة الأزهر الإلكترونيَّة بشكل يومي لمعرفة مواعيد الاختبارات في جميع مراحل المسابقة، محمِّلةً كلَّ متقدِّمٍ المسئوليَّةَ الكاملةَ عن عدم التزامه بما أقرَّ به، أو حال تغيُّبه عن أي اختبار، لا يكون له الحق في المطالبة بالنظر في أمره.

وتؤكِّد الأمانة أنَّ طلبات الإيفاد لن تُقبل إلا باستيفاء الشروط الواردة في لائحة الإيفاد وفي المواعيد المحدَّدة، مع ضرورة إرفاق مجموعة من المستندات مع طلب الترشيح، تشمل: استمارة التقدُّم المطبوعة من البوابة الإلكترونيَّة، وثلاث صور شخصيَّة حديثة (4×6) بخلفيَّة بيضاء مدوَّن عليها الاسم ومعتمدة، وصورة معتمدة من بطاقة الرَّقْم القومي، إلى جانب بيان حالة وظيفيَّة معتمَد من جهة العمل والشئون الوظيفيَّة بالإدارة المركزيَّة للموارد البشريَّة، موضح به: الاسم، ورقم السجل، ورقم الهاتف، والدرجة الماليَّة، وجهة العمل والمؤهل الدراسي، والمؤهلات الأخرى (الماجستير- الدكتوراه)، وموقف التجنيد، ودرجة آخر تقريرين كفاية، والجزاءات، والإجازات ونوعها ومُدَّتها.

ومِنَ المقرَّر أن يُعلَن لاحقًا عن مواعيد الاختبارات للمتقدمين، ويمكن التقدم للمسابقة من خلال الدخول على الرابط الآتي:

https://service.azhar.eg/Services/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AF