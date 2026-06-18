رئيس مدينة بورفؤاد تتفقد اعمال تطوير ورفع كفاءة "حديقة المنتزه "التاريخية

تفقدت سمر الموافي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الخميس، اعمال تطوير ورفع كفاءة حديقة المنتزه التاريخية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لافتتاحها ضمن احتفالات مدينة بورفؤاد بمرور 100 عام على إنشائها، بما يسهم في توفير متنفس حضاري وترفيهي متكامل للمواطنين ، رافقتها خلالها الأستاذة مي الدويك نائب رئيس المدينة.

وخلال الجولة، اطلعت رئيس مدينة بورفؤاد على مخطط تطوير الحديقة والتي تقام على مساحة إجمالية تبلغ 23370 متر مربع حيث يستهدف المشروع تحويل الحديقة إلى متنفس حضاري متكامل لأهالي المدينة وزائريها، من خلال تنفيذ ممرات للمشاة ومناطق مخصصة لممارسة الأنشطة الرياضية، إلى جانب توفير مناطق خدمية وأماكن للجلوس بما يلبي احتياجات مختلف الفئات العمرية.

افتتاح الحديقة يأتي ضمن احتفالات مدينة بورفؤاد بمرور 100 عام على إنشائها

كما يشمل المشروع رفع كفاءة المسطحات الخضراء والعناية بالأشجار التاريخية الموجودة داخل الحديقة مع إعداد لوحات تعريفية تتضمن معلومات عن تلك الأشجار وقيمتها التاريخية والبيئية بما يساهم في الحفاظ عليها وإبراز أهميتها للزائرين.

واطلعت الأستاذة سمر الموافي على مراحل تنفيذ أعمال التطوير الذي تقيمه هيئة قناة السويس في إطار جهودها للمساهمة في تطوير المناطق الحيوية بمدينة بورفؤاد، مؤكدة أهمية الالتزام بالتصميمات المقررة والحفاظ على الطابع الجمالي والطبيعي للحديقة.

وتشمل المرحلة الثانية من المشروع، إنشاء مسرح مفتوح لإقامة الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية، بما يعزز من الدور الترفيهي والثقافي للحديقة ويجعلها أحد المقاصد الرئيسية لأهالي المدينة.

وأكدت الأستاذة سمر الموافي أن حديقة المنتزه بمدينة بورفؤاد ذات أهمية تاريخية كبرى وتعد متنفس لأهالى مدينة بورفؤاد ، موض أن الحديقة تشهد أعمال تطوير على أعلى مستوى تتناسب مع طبيعة الحديقة التاريخية دون المساس بالأشجار التاريخية النادرة، وذلك بالتوازى مع المشروعات التنموية التى تشهدها المحافظة.

ومن جهة أخرى أشادت رئيس مدينة بورفؤاد بالتعاون المثمر لهيئة قناة السويس مع الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد و الجهود المتواصلة في كافة الاتجاهات، مؤكدة على أهمية التواصل المستمر لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن ، والإرتقاء بسبل المعيشة ، مشيرة بأن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التى تخطو نحوها محافظة بورسعيد فى كافة المجالات .