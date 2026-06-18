معاها حشيش.. القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة بالجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية من صبط صانعة محتوى لقيامها بنشر فيديوهات خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة تتنافى مع القيم المجتمعية.





عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بنطاق محافظة الجيزة، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى" – كمية من مخدر الحشيش) وبمواجهتها أقرت بحيازتها للمواد المخدرة بقصد التعاطى وقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





