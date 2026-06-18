حبس صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة 4 أيام

قررت جهات التحقيق حبس صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة 4 ايام.

تمكنت الأجهزة الأمنية من صبط صانعة محتوى لقيامها ببث فيديوهات خادشة.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.





عقب تقنين الإجراءات .. تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة ، وبحوزتها

(هاتفى محمول "بفحصهما تبين إحتوائهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.