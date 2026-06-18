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لمنعها من تنفيذ قرار إزالة.. القبض على شخص أشعل النار فى رئيسة وحدة محلية بكفر الشبخ
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

لمنعها من تنفيذ قرار إزالة.. القبض على شخص أشعل النار فى رئيسة وحدة محلية بكفر الشبخ

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بإشعال النيران فى رئيسة الوحدة المحلية بإحدى القرى بمحافظة كفر الشيخ أثناء تنفيذها قرار إزالة.


 

بالفحص تبين أنه بتاريخ 17 الجارى تبلغ لمركز شرطة الحامول بمديرية أمن كفر الشيخ من (رئيسة الوحدة المحلية لإحدى القرى بدائرة المركز) بأنه حال قيامها وموظفى الوحدة بتنفيذ قرار إزالة دون إخطار الإجهزة الأمنية لعدد (2 منزل "تحت الإنشاء" مشيدين بالبلوك الأبيض ومعروشين بالعروق الخشبية) لبنائهما دون الحصول على التصاريح اللازمة ، قام أحد الأشخاص بإلقاء كمية من "البنزين" تجاهها من زجاجة كانت بحوزته ، وأضرم النيران بها حال إستقلالها السيارة الخاصة بالوحدة المحلية ، مما أدى لإصابتها بحروق متفرقة (تم نقلها للمستشفى لتلقى العلاج اللازم) ، وكذا حدوث تلفيات بالسيارة.


 

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق - مقيم بدائرة المركز) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لكون أحد المنزلين اللذين تم إزالتهما خاص بوالده.


 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه .. وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه على ذمة التحقيقات.



 

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى الوحدة المحلية

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