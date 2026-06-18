بتصور فيديوهات خادشة.. القبض على صانعة محتوى بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صناعة محتوى لقيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى تتضمن قيامها بالرقص بملابس خادشة للحياء تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكورة "لها معلومات جنائية" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة القطامية بالقاهرة ، وبحوزتها (هاتفا محمول "بفحصهما تبين احتواؤهما على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى") وبمواجهتها اعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.