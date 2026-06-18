بسبب مقعد.. الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة 3 أشخاص مع سائق ميكروباص ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بموقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص وقائد سيارة "ميكروباص" وإحداثهم تلفيات بسيارته ببنى سويف.







بالفحص تبين أنه بتاريخ 16 / الجارى حدثت مشاجرة بين طرف أول : (قائد سيارة ميكروباص) ، وطرف ثان : (3 عمال) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى سويف ، لخلافات بينهم لرغبة الطرف الثانى فى إستقلال السيارة قيادة الأول وعدم وجود مقاعد عدا مقعد واحد ، تعدوا خلالها على بعضهم بالضرب وإحداث تلفيات بالسيارة قيادة الأول.





أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتبادلوا الإتهامات فيما بينهم.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









