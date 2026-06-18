القبض على سايس يحصِل أموالا من سائقي الميكروباص بالسلام

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من أحد الأشخاص لمزاولة مهنة منادى سيارات "بدون ترخيص" والتحصل على مبالغ مالية من قائدى السيارات الأجرة بدون وجه حق بمنطقة السلام بالقاهرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (له معلومات جنائية- مقيم بدائرة قسم السلام أول)، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 11 الجارى بدائرة قسم شرطة السلام أول، ومزاولته مهنة منادى سيارات بدون ترخيص بقصد التربح.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

