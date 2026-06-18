بسمة وهبة تحذر من تراكم البكتيريا داخل ماكينات عصير القصب: إهمال التنظيف كارثة صحية محتملة

حذرت الإعلامية بسمة وهبة، من مخاطر سوء نظافة ماكينات عصير القصب، مؤكدة أن الإهمال في تنظيفها قد يؤدي إلى تراكم البكتيريا داخلها، قائلة: «للأسف إنه فيه مشاكل كتيرة جداً إن مكنة العصير دي إذا فضلت أشتغل عليها طول اليوم وتاني يوم وما اتنضفتش كويس هتبقى مليانة بكتيريا».

اختلاف الأنواع وتطورها

وأضافت مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن بعض الماكينات القديمة كانت تُصنع من الخشب، بينما يتم استخدام الحديد حالياً، مشيرة إلى اختلاف الأنواع وتطورها، وقالت: «فيه مكن غير ده معمول خشب.. خشب يا معلمين.. ده قديم بتاع زمان».

وأضافت أن ترك العصير لفترات طويلة أو تخزينه بشكل خاطئ يؤدي إلى تلفه سريعاً، موضحة: «لما بيتعصر ويتخزن فترة أو يتساب مينفعش يتحط في التلاجة بيبوظ»، مؤكدة أن ذلك قد يسبب أعراضاً صحية مثل المغص والقيء والغثيان وارتفاع الحرارة نتيجة البكتيريا.

https://www.youtube.com/watch?v=xDy2q7Sjfos