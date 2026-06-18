طريقة عمل عصير البرتقال بالجزر والبنجر

عصير البرتقال مع الجزر والبنجر من المشروبات الصحية الغنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة، ويمنح الجسم طاقة عالية ويقوي المناعة.

المكونات:

2 ثمرة برتقال

2 حبة جزر متوسطة

1 ثمرة بنجر صغيرة (شمندر)

كوب ماء بارد أو مكعبات ثلج حسب الرغبة

ملعقة عسل (اختياري للتتحلية)



الطريقة:

1. اغسلي الجزر والبنجر جيدًا وقطّعيهم قطع صغيرة.



2. اعصري البرتقال جيدًا وضعي العصير جانبًا.



3. في الخلاط، ضعي الجزر والبنجر مع قليل من الماء وابدئي بالخلط حتى يصبح ناعمًا.



4. صفي الخليط إذا كنتِ تفضلين عصيرًا ناعمًا بدون ألياف.



5. أضيفي عصير البرتقال إلى الخليط وامزجي جيدًا.



6. يمكن إضافة العسل للتحلية حسب الرغبة.



7. قدميه باردًا مع مكعبات الثلج.

فوائد المشروب:

يقوي المناعة لاحتوائه على فيتامين C

يساعد في تحسين صحة الدم بفضل البنجر

يعزز نضارة البشرة

يمنح الجسم طاقة طبيعية



