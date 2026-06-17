في أسوان.. حملات تموينية متنوعة للمرور الميداني على منشآت تصنيع وتداول وبيع العصائر

واصلت مديرية التموين بأسوان بقيادة المهندس محمد أبو الحسن مدير المديرية جهودها المكثفة للمرور الميدانى على منشآت تصنيع وتداول وبيع العصائر والمشروبات بمختلف أنحاء المحافظة .

سحب عينات وتحليل المنتجات الغذائية :

شملت الحملات سحب عينات دورية وعاجلة من العصائر والمنتجات المعروضة بالأسواق ، بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، حيث تم سحب 9 عينات وإرسالها إلى المعامل المختصة لإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمى .

ضبط مخالفات تموينية متنوعة :

أسفرت الحملات المكثفة التى تم تنفيذها على مستوى المحافظة عن تحرير 11 محضراً تموينياً متنوعاً ، وذلك فى إطار مواجهة أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين .

جهود متنوعة

وجاءت المخالفات المحررة على النحو التالى :

تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بمحلات بيع العصائر .

تحرير 3 محاضر لعدم وجود شهادات صحية للعاملين بمحلات العصائر .

إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين :

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين ، مع الإستمرار فى متابعة الأنشطة الغذائية والتجارية للتأكد من الإلتزام بالقوانين والقرارات التموينية المنظمة ، ومنع الغش والتدليس فى السلع الغذائية .

تأتى هذه الجهود فى إطار حرص محافظة أسوان على حماية صحة المواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية ، من خلال تكثيف الحملات التفتيشية وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين ، بما يضمن سلامة وجودة المنتجات الغذائية المتداولة بالمحافظة.