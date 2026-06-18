هل يرى الإنسان عند الاحتضار أقاربه من الأموات؟ .. اعرف الحقيقة

الموت حق على كل إنسان ، وهو عظة لجميع المخلوقات، فالدنيا مجرد أيام يقضيها الإنسان على الأرض والموت لا محالة ولا مفر منه، فمن اللحظات الصعبة على الإنسان لحظة الاحتضار، والتي تعد مسألة مجهولة وليست معلومة، حيث إن الإنسان عندما يدخل في حالة الاحتضار لا يمتلك القدرة على الكلام، ما يثير تساؤل الكثيرين ماذا يرى المحتضر قبل وفاته؟ وهل يرى أقاربه من الأموات؟ .

هل الإنسان عند احتضاره يرى أقاربه من الأموات ؟

فى هذا الصدد قال الدكتور محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، إن الإنسان عند احتضاره للموت يرى أقاربه من الأموات الذين سبقوه وملائكة الموت.

هل يشعر الميت بمن يزوره ويسمع دعاءهم ؟

وأضاف "مهنا"، فى تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أنه عندما يموت الانسان ترفع روحه لأعلى عليين، وعند زيارة أحد له فى القبر يأمر الله برد روحه لجسده فترد ويكون هناك اتصال بين الروح والجسد،فيسعد ويفرح بمن يزوره ويسمع دعاءهم له.



سورة تهون من سكرات الموت

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، فى فيديو له منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن قراءة سورة يس عند الاحتضار من فضائل الأعمال لجلال وتسهيل هذا الموقف.

وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: هل هناك فضل في قراءة سورة يس للأموات حيث إن البعض يقول إن قراءتها لا تفيد الميت؟»، أن قراءة سورة يس تفيد الميت وأن لها فضلا، كما أن لبعض سور القرآن فضلا يزيد على الفضل العام للقرآن وذلك من أجل الترغيب في قراءتها ، فضل قراءة سورة يس للأموات يتضح جليًا في حث النبي -صلى الله عليه وسلم- على قراءة القرآن للميت بعد وفاته، مشيرًا إلى أنه لابد في قراءة القرآن من التأدب بآداب التلاوة وعدم الإخلال بالحروف والامتثال لأمر الله في قوله تعالى : «وَرَتِّلِ القُرْآنَ تَرْتِيلًا» الآية 4 من سورة المزمل.

ونبه إلى أنها من سور القرآن، وقراءة القرآن نور وسبب في إنزال الرحمات والتجليات الإلهية بالمغفرة والرضا والرحمة ولذلك يقرأه أهل البيت على موتاهم راجين تنزيل الرحمات على فقيدهم وينبغي لقارئ القرآن أن يقول قبل قراءته أو بعد القراءة : «اللهم اجعل ثواب ما أقرأه أو ما قرأته لفلان»، وبفضل الله تعالى يصل ثواب القراءة للميت.

هل يشعر الإنسان بموته قبل 40 يوما من الوفاة ؟

سؤال أجاب عنه الدكتور عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه ببرنامج "الدنيا بخير" المذاع عبر فضائية "الحياة".

ورد “عثمان”، قائلاً: إنه لا يوجد نص يدل على هذا الأمر، ولكن هذا واقع مشاهد ومجرب، وكأن الله-سبحانه وتعالى- ينور بصيرة الإنسان، وأحيانًا يزهده في الدنيا، وكأن الشخص يقول: "أنا أديت رسالتي".

وأشار الى أن هذا الإحساس ترى هذا الشخص يصل رحمه وينوي التوبة ويؤدي الحقوق التي عليه، فكل هذا يكون بأن الله قد أراد بهذا الانسان خيرًا.

وأكد أنه لا يوجد أي حديث يدل على هذا ولكن يوجد شواهد وتجارب في الحياة تدل على هذا بأن الإنسان يشعر بقرب الأجل، ويوجد أمر آخر وهو على العبد ان يكون على استعداد تام للقاء الله في كل وقت، لأن هذه الحياة ما هي إلا مجرد أنفاس، مستشهدا في ذلك بحديث ورد عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: “ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده”.