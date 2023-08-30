تعرف على حقيقة اصطدام زحل بالقمر اليوم.. وما موعدها؟.. البحوث الفلكية ترد

كشف الدكتور جاد القاضي، مدير معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، حقيقة إصطدام زحل بالقمر اليوم، قائلا: “ندعو الناس الإستمتاع بجميع الظواهر الفلكية الموجودة، وهي لا مؤشر إطلاقات على علامات الساعة أو غضب طبيعة، ومن ضمن تلك الظواهر هناك بشكل دورى أو شهري المعهد يصدر دائما الظواهر وموعدها، واليوم هناك إقتران زحل بالقمر للمرة الثانية فى شهر أغسطس”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن مدارات تلك الأجرام سواء القمر أو زحل أو المريخ أو عطارد يدورون فى مدار شبه بيضاوي، وبالتالي يكون هناك أوقات يكونوا متجاورين مع بعضهم وتسمي بالظاهرة الفلكية أو الإقتران".

وتابع أنه لا يوجد أى فرصة إلى إصطدام زحل بالقمر، ولكنهم يكونوا متقاربين مع بعضهم، معقبا: “الظاهرة ستكون موجودة اليوم من بعد غروب الشمس”.