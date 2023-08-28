عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

سيد الخواتم يُشَاهد بجوار القمر| الأربعاء القادم

صدى البلد

تشهد سماء مصر يوم الأربعاء القادم، ظاهرة فلكية مميزة حين يقترن القمر مع كوكب زحل (ملك الحلقات وسيد الخواتم)، وهى تعد من الظواهر البديعة والجميلة فى المشاهدة والرصد والتصوير، وهذه الظاهرة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال.

وقال  الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أننا نكون مع مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة حيث يقترن كوكب زحل (ملك الحلقات وسيد الخواتم) مع القمر يوم الأربعاء 30 أغسطس.

وأوضح الدكتور “تادرس” أننا نرى القمر مقترن مع كوكب زحل (ملك الحلقات وسيد الخواتم) حيث يشرق القمر مقترنا مع كوكب زحل اننا ونراهما متجاوران في السماء عند دخول الليل وحتى بداية غروب المشهد مع بداية شروق الشمس صباح اليوم التالي.

«زحل» جوهرة المجموعة الشمسية يلمع في السماء الآن.. هل يوجد خطر علينا

 ونوه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أي ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم  والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.

وأشار إلى أن الظواهر الفلكية  ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.

زحل (ملك الحلقات وسيد الخواتم)

يعد زحل سيد الخواتم وملك الحلقات بسبب نظام حلقاته الرائعة التي يمكن رؤيتها من خلال التلسكوبات فقط، فالحلقة الرئيسية تغطي تقريباً المسافة ما بين الأرض والقمر وهي بسماكة كيلومتر واحد فقط.

وعلى جانب آخر شهدنا أمس ظاهرة فلكية فريدة ومتميزة، حيث كونا على موعد مع مشاهدة بديعة لكوكب زحل “ملك الحلقات” حيث كان كوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية" فى مقابلة الشمس، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال، بالرصد والتصوير؛ إذا سنحت لهم الفرصة.

وقال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إننا كنا مع مشاهدة بديعة فى سماء مصر حين كان كوكب زحل ذي الحلقات في أفضل وضع له بالنسبة للأرض أمس، حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام.

وأوضح تادرس أن كوكب زحل "لؤلؤة المجموعة الشمسية" سيكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام وسيرى طوال الليل، حيث سيظهر ويشاهد بالعين المجردة كنقطة ضوئية ذهبية لامعة في السماء ، ولكن باستخدام التلسكوبات نستطيع مشاهدة وتصوير حلقات زحل وأقماره اللامعة، مشيرا إلي أن هذا اليوم هو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير زحل وحلقاته وأقماره.

سيد الخواتم زحل ملك الحلقات وسيد الخواتم كوكب زحل ملك الحلقات وسيد الخواتم ظاهرة فلكية مشاهدة بديعة لظاهرة فلكية جديدة زحل ملك الحلقات وسيد الخواتم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

دمرت حياتها.. المعارضة الإسرائيلية تهاجم كوهين بسبب نشر لقاء وزيرة الخارجية الليبية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

طلب من النيابة عاجل في بلاغ الشيبي ضد الشحات

طلب غريب لـ إمام عاشور من مجلس إدارة الأهلي

رايح على 1900 جنيه الآن|أسعار الذهب تهتز بعد قفزة ملحوظة.. وعيار21 مفاجأة

مفاجأة سارة لـ11 مليون مواطن دفعة واحدة خلال أيام قليلة| ماذا يحدث؟

ترشيحاتنا

وجوه جديدة مفاجأة.. تعرف على قائمة الأهلي بمعسكر النمسا

باوك اليوناني يخطف صفقة موليكا من النادي الأهلي .. تفاصيل جديدة

وزير التعليم العالي : 25% تخفيضا على تذاكر الطيران للطالب الوافد وأسرته

انتشال جثتين من تحت أنقاض عقار الإسماعيلية المنهار

نساء هذه الأبراج الأكثر قوة| احذر منهن

اقتحم بيتها .. الإعدام يكتب نهاية علاقة آثمة للرجل الأربعيني مع القاصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشهد المعلمة والطالب| طفل مسلم يثير أزمة عالمية بالهند.. ما قصته ؟

خبير موضة ينتقد شيرين عبد الوهاب بسبب إطلالتها في السعودية|شاهد

لماذا لا نسمع دقات القلب دائما ؟ جمال شعبان يكشف مفاجأة

ينتظره العالم.. مشهد نادر لن يتكرر سوى مرة واحدة في 2023| تفاصيل

فيديو

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

هل مات زعيم فاجنر؟ جثته لم تظهر والتحقيق ما زال جاريًا |فيديوجراف

خبير يحذر من تناول الماكريل المستورد.. تعرف على السبب

10 كيلو دقيق بدل خبز التموين.. قرار عاجل بشأن العيش المدعم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ