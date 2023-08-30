أشرق عقبة يكشف مدي فعالية الأدوية واللقاحات مع المتحورات الجديدة من أوميكرون

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن المهيمن على أعداد الإصابات الأن هي المتحورات الحديثة من أوميكرون، مشيرا إلى أنها تميزت من أن أعراضها بسيطة، أى معظمها أعراض تشبه البرد والأنفلونزا، من ارتفاع بسيط فى درجات الحرارة وألام فى العضلات وسيلان الأنف وإحتقان الحلق وكحة خفيفة، ولكن لا يصيب الجهاز التنفسي السفلي.

وأضاف لدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن منظمة الصحة العالمية تعمل على إستخراج معلومات تتخذ بها الدول الإجراءات المناسبة حسب الحالة الوبائية، وبالتالي يتم دراسة معدل الإصابة وشدتها وأعراضها والأدوية التي يتم تناولها، وهل تكون فعالة مع المتحورات الجديدة أم لا، إضافة إلى وسائل التشخيص.

وتابع الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، أنه عندما يحدث تغييرات جوهرية فى الفيروس، تكون إستجابته للدواء واللقاحات القديمة تقل، وفى نفس الوقت الأشخاص التي تم إصابتهم من قبل من الوارد أن يحدث لهم إصابات أخري بالفيروس، وبالتالي علينا إتخاذ الإجراءات اللازمة حسب الحالة الوبائية.