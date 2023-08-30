عقبة: لا يوجد أى متحور حتى الآن من كورونا وخيم العواقب

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، إن الفيروسات لديها قدرة على التحور عموما، ويوجد منها أشكال مختلفة، مشيرا إلى أن هناك فيروسات تركيبها RNA وفيروسات تركيبها DN، الفرق أن الRNA هو شريط وراثي واحد فقط، ولكن الDNA عبارة عن شريطين يلتفوا حول بعضهم.

وأضاف رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن فيروس كورونا من فيروسات ال RNA ، وبالتالي لديه قدرة على التحور بشكل أكبر، موضحا أن منظمة الصحة العالمية صنفت متحورات كورونا بشكل بحيث يتم القدرة على التفاهم والتعامل معها، وبالتالي يكون أى متحور جديد يكون تحت المراقبة.

وتابع رئيس قسم المناعة بجامعة عين شمس، أنه لايوجد أى متحور حتي الأن من كورونا يكون وخيم العواقب، ولكن المتحور المنتشر الأن وهو EG 5 يمكن تم وضعه تحت المراقبة هذا العام.