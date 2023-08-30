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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حالة وحيدة أمام الأهلي لإعفاء لاعبيه من معسكر منتخب مصر.. تفاصيل

النادي الأهلي
النادي الأهلي

كشف خبير لوائح رياضية رفض ذكر اسمه عن إمكانية قيام النادي الأهلي بمنع لاعبيه الدوليين من التواجد ضمن معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل.

كان البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الوطني، استدعي 4 لاعبين من النادي الأهلي في معسكر شهر سبتمبر المقبل. 

وقال خبير اللوائح الرياضية إن النادي الأهلى يستطيع منع أي لاعب من تمثيل منتخب مصر في معسكر شهر سبتمبر القادم، من خلال إرسال تقرير طبي إلى الجهاز الطبي لمنتخب الفراعنة الكبار.

وأضاف: “التقرير الطبي المرسل من النادي الأهلي إلى جهاز منتخب مصر يجب أن يشمل أن اللاعب يعانى من إصابة أو اجهاد عضلي”. 

ولفت إلى أن الإعلان عن تأجيل مباراة أحد أندية النمسا الودية التي كان مقررا إقامتها اليوم، الأربعاء، أمام النادي الأهلي بسبب تعرض العديد من لاعبي الأهلي للإصابات، يعتبر مؤشرا على سلك القلعة الحمراء طريق الإصابات لمنع رباعي المارد الأحمر من التواجد فى معسكر شهر سبتمبر القادم. 

كانت حدة الأزمة بين النادي الأهلي والجهاز الفني لمنتخب مصر الوطني تصاعدت بسبب مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامته منتصف شهر سبتمبر المقبل في السعودية. 

النادي الأهلي طالب اتحاد الكرة بإعفاء لاعبيه من التواجد فى معسكر منتخب مصر الوطني خلال شهر سبتمبر المقبل.

إدارة النادي الأهلي تمسكت باللاعبين الدوليين وتواجدهم في مباراة السوبر الأفريقي باعتبارها مباراة بطولة وهامة في تاريخ المارد الأحمر.

كما ترى إدارة النادي الأهلي أن منتخب مصر الوطني حسم تأهله إلى نهائيات أمم أفريقيا، وأن مباراة إثيوبيا مجرد تحصيل حاصل. 

فيما تجاهل البرتغالي روي فيتوريا، مدرب منتخب مصر الوطني، مطالب النادي الأهلي، وقام باستدعاء 4 لاعبين من القلعة الحمراء خلال معسكر سبتمبر المقبل.  

النادي الأهلي على الفور قام بتصعيد الموقف، وأرسل خطابا الي اتحاد الكرة لوح خلاله بالانسحاب من بطولة كأس السوبر المصري. 

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منتخب مصر يعلن القائمة النهائية لمباراتي إثيوبيا وتونس

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قائمة تضم 26 لاعبًا لمعسكر شهر سبتمبر  المقرر انطلاقه في الفترة من 4 – 12، وتتخلله مباراتا إثيوبيا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، وودية تونس، واللاعبون هم:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
عمر كمال 
أحمد رمضان بيكهام 
علي جبر 
محمد عبد المنعم 
محمود مرعي 
حسام عبد المجيد 
محمد حمدي 
أحمد فتوح 
طارق حامد 
مروان عطية 
سام مرسي 
حمدي فتحي 
محمود حمادة
محمد رضا بوبو 
أحمد سيد زيزو 
محمد صلاح 
مصطفى فتحي 
عمر مرموش 
إبراهيم عادل 
مصطفي محمد 
محمد شريف 
أسامة فيصل

الأهلى منتخب مصر الوطني روي فيتوريا مباراة السوبر الإفريقي اتحاد الكرة مباراة إثيوبيا

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