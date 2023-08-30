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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحرير 10 محاضر للمخالفين وإزالة 20 حالة إشغال في المنوفية

إزالة الاشغالات
إزالة الاشغالات

وجه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمواصلة الجهود فى شن الحملات المكثفة للتعامل الفوري مع كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطرق والشوارع والميادين العامة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى.


قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون و بالتنسيق مع شرطة المرافق بتنظيم حملة إشغالات مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات علي الطرق والشوارع والميادين بنطاق المدينة ، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر إشغال طريق ، وتنفيذ إزالة فورية لـ 20حالة إشغال  .

وتم إخلاء الشوارع من الباعة الجائلين لتيسير الحركة المرورية أمام المركبات والمواطنين ، وأكد رئيس المدينة على استمرار تنظيم الحملات المكثفة للتعامل الفورى مع  كافة الإشغالات بالمدينة و بنطاق الوحدات المحلية القروية وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

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وعلى صعيد آخر ، واستمراراً لتنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بمواصلة الجهود والتصدي لأية تعديات مخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء بدون ترخيص حفاظاً على هيبة الدولة، أشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون إلى أنه تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدى بقرية البرانية على مساحة 1200 متر وذلك خلال حملة مسائية لرصد حالات التعدى المخالفة بنطاق المركز بالتعاون مع حماية الأراضى الزراعية والجهات الأمنية ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين تأكيداً على سيادة القانون . 
 

ومن جانبه وجه محافظ المنوفية رؤساء المراكز والمدن باستمرار التنسيق الكامل مع مديرية الزراعة وتكثيف المرور الميداني والدورى على كافة الأحواض بنطاق المحافظة لاكتشاف أية حالات تعدى فى المهد لضمان التعامل الفوري معها ،  مؤكداً بأنه لن يتهاون في محاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ واجبه الوظيفي حفاظاً علي حقوق و مقدرات الأجيال القادمة.


كما شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بتكثيف المرور الميداني على كافة الشوارع الرئيسية والميادين العامة لإزالة كافة الإشغالات والتعديات المخالفة بالطريق العام ، و المتابعة الدورية لأعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع والأرصفة والصيانة الدورية لأعمدة الإنارة العامة ورفع كفاءتها لتحسين الرؤية البصرية للمواطنين للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة.

إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ازالة الاشغالات والتعديات إزالة فورية إشغال طريق الباعة الجائلين البناء بدون ترخيص الحملات المكثفة السيولة المرورية

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