تطور رهيب.. الدكتور محمود الأفندي يتحدث عن مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية

‏قال الدكتور محمود الأفندي، الأكاديمي والباحث السياسي، أن هناك تطور وتصعيد غريب في الأزمة الروسية الأوكرانية وخصوصا بعد استهداف مطار "بسكوف" وهو في الواقع بعيد جدا عن الحدود الأوكرانية.

وتابع ‏خلال لقاء له عبر "سكايب"، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المشكلة حتى الآن أن الطائرات المسيرة عددها كبير ولا نعلم كيف وصلت لهذه المسافة دون تدميرها ونحن الآن أمام أسئلة كثيرة، ووزارة الدفاع حتى الآن لم توضح كيف وصلت كل هذه الطائرات، وهذا يعني أنه يمكن أن يكون هناك عواقب وخيمة من الرد الروسي وسيكون رد كبير جدا لذلك نحن أمام مرحلة خطيرة من الأزمة.