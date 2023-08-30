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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تطور رهيب.. الدكتور محمود الأفندي يتحدث عن مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية

الدكتور محمود الأفندي
الدكتور محمود الأفندي

‏قال الدكتور محمود الأفندي، الأكاديمي والباحث السياسي، أن هناك تطور وتصعيد غريب في الأزمة الروسية الأوكرانية وخصوصا بعد استهداف مطار "بسكوف" وهو في الواقع بعيد جدا عن الحدود الأوكرانية.

 

وتابع ‏خلال لقاء له عبر "سكايب"، على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المشكلة حتى الآن أن الطائرات المسيرة عددها كبير ولا نعلم كيف وصلت لهذه المسافة دون تدميرها ونحن الآن أمام أسئلة كثيرة، ووزارة الدفاع حتى الآن لم توضح كيف وصلت كل هذه الطائرات، وهذا يعني أنه يمكن أن يكون هناك عواقب وخيمة من الرد الروسي وسيكون رد كبير جدا لذلك نحن أمام مرحلة خطيرة من الأزمة.

الأزمة الروسية الأوكرانية مطار بسكوف إكسترا نيوز الطائرات المسيرة الدكتور محمود الأفندي

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