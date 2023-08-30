"نهاية كييف".. روسيا: مهاجمة أوكرانيا لنا بطائرات بدون طيار عبث مطلق

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، إن محاولات أوكرانيا مهاجمة الأراضي الروسية باستخدام طائرات بدون طيار ليلة الأربعاء يظهر "العبث المطلق" للوضع الذي تجد السلطات الأوكرانية نفسها فيه وآلام الموت التي يعيشها نظام كييف.

وأضافت زاخاروفا في تصريحات إزاعية لراديو سبوتنيك: "من الواضح أن هذه هي سكرات الموت لنظام كييف، وقد أدت الكراهية الطائشة والحقد وانعدام أي آفاق لتطورهم إلى توليد هذا النوع من النشاط الإرهابي".

وأشارت إلى أن الإدارة الأوكرانية استنفدت الخيارات ببساطة، لافته إلى أنه عرض من العبث المطلق.

وفي ساعات الصباح الباكر، تم نشر طائرات بدون طيار في عدة محاولات لشن هجمات على عدد من المناطق الروسية.

وفي شبه جزيرة القرم، تم استخدام طائرات بدون طيار محمولة بحرا في محاولة الهجوم على ميناء سيفاستوبول.