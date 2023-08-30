عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

القوات الروسية تتصدى لحجوم أوكراني خطير على منطقة بريانسك

الدفاع الجوي الروسي
الدفاع الجوي الروسي

أعلن حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، اليوم الأربعاء، القوات الروسية اسقطت طائرة بدون طيار فوق بريانسك، ولكنها سقطت فوق مبنى إداري في المدينة مما أدي إلي أضرار وحريق في المبني.

وأضاف بوجوماز عبر حسابة على تليجرام: "أحبطت وحدات الدفاع الجوي التابعة لـ وزارة الدفاع الروسية هجوماً شنته القوات الأوكرانية، وتم إسقاط طائرة بدون طيار فوق منطقة سوفيتسكي في بريانسك". 

وتابع: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات نتيجة سقوط الطائرة بدون طيار، وتضرر سطح مبنى إداري الذي أصيبت بأضرار وتحطمت النوافذ، وتم الإبلاغ عن وقوع حريق بالمبني".

وأشار حاكم منطقة بريانسك إلى قوات الحماية المدنية في المنطقة والإسعاف وفرق التحقيق يعملون الآن في مكان الحادث.

وفي وقت سابق، قال بوجوماز إنه تم إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية ثابتة الجناحين فوق بريانسك في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وعلى جانب آخر، قال ألكسندر بوجوماز، الثلاثاء، إن القوات الروسية شنت ضربة انتقامية على مواقع أوكرانية في أعقاب هجوم على قرية في منطقة بريانسك الروسية والذي أدي إلى مقتل مدنيان.

وأضاف: "ردا على الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات الأوكرانية على قرية كليموفو، وجهت وحدات وزارة الدفاع الروسية ضربة إلى أماكن الانتشار المؤقت للجيش الأوكراني بالقرب من مستوطنة سيمينوفكا".

عملية انتقامية.. القوات الروسية تضرب الجيش الأوكراني ردا على هجوم بريانسك

مفاجأة خطيرة.. القوات الروسية توجه صفعة كبري للجيش الأوكراني في خاركوف

بريانسك القوات الروسية طائرة بدون طيار وزارة الدفاع الروسية القوات الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب في محلات الصاغة.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

قيمة جديدة للجنيه أمام الدولار.. تحرك من المركزي لتصحيح سعر الصرف

17 درجة كاملة| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس الساعات الأخيرة في أغسطس

22 غرزة.. تفاصيل مشاجرة لاعب الأهلي السابق مع مسئولي سموحة| القصة كاملة

مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأربعاء.. وهذا ثمن كرتونة البيض

استفيدوا من الأهلي.. أول تعليق من فاروق جعفر عن أزمة الزمالك

بعد الاعتراض عليه.. وكيل كولر يكشف سر عفوه عن نجم الأهلي

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

موضوعات متعلقة

عملية انتقامية.. القوات الروسية تضرب الجيش الأوكراني ردا على هجوم بريانسك

مفاجأة خطيرة.. القوات الروسية توجه صفعة كبري للجيش الأوكراني في خاركوف

تفاصيل صادمة.. جنود الجيش الأوكراني يكشفون تكتيك القوات الروسية في ساحة الحرب

«حميميم»: القوات الروسية تقصف مواقع تابعة لجبهة النصرة في سوريا

ترشيحاتنا

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

علاوة سنوية 3%.. مفاجآت تنتظر الموظفين العاملين بنظام التعاقد

اليوم الذروة.. الأرصاد تكشف موعد تحسن الأحوال الجوية

بلاش الاتحاد.. عبلة كامل تفاجئ محمد صلاح بتعليق صادم

عاجل.. عسكريون بالجيش الجابوني يعلنون استيلاءهم على السلطة

«أقوى بكثير».. رئيس وزراء المجر يُفجّر مفاجأة بشأن هزيمة روسيا في الحرب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسبوع ريم.. وطحال سمية.. ومقلب علياء| نهايات درامية لأحمد سعد مع الستات

إجراءات جديدة لضبط أسعارها.. بتشتري علبة سجاير كليوباترا بكام؟

للتخسيس وسد الشهية.. خبير تغذية يعدد فوائد مشروب الخيار بالنعناع

بعد انفصالهما .. شاهد أجمل صور جمعت أحمد سعد وطليقته

فيديو

هيدي كرم : تمنيت تكريم عادل إمام بمهرجان القاهرة للدراما | فيديو

هيدى كرم: مهرجان القاهرة للدراما ولد عملاقًا | فيديو

الفنان عثمان محمد: محمد رمضان «ظاهرة قدرية» ونجاحه «ابتلاء من الله»

شكرا على أصلك وربنا ينتقم منك.. كواليس طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ