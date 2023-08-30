القوات الروسية تتصدى لحجوم أوكراني خطير على منطقة بريانسك

أعلن حاكم منطقة بريانسك، ألكسندر بوجوماز، اليوم الأربعاء، القوات الروسية اسقطت طائرة بدون طيار فوق بريانسك، ولكنها سقطت فوق مبنى إداري في المدينة مما أدي إلي أضرار وحريق في المبني.

وأضاف بوجوماز عبر حسابة على تليجرام: "أحبطت وحدات الدفاع الجوي التابعة لـ وزارة الدفاع الروسية هجوماً شنته القوات الأوكرانية، وتم إسقاط طائرة بدون طيار فوق منطقة سوفيتسكي في بريانسك".

وتابع: "لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات نتيجة سقوط الطائرة بدون طيار، وتضرر سطح مبنى إداري الذي أصيبت بأضرار وتحطمت النوافذ، وتم الإبلاغ عن وقوع حريق بالمبني".

وأشار حاكم منطقة بريانسك إلى قوات الحماية المدنية في المنطقة والإسعاف وفرق التحقيق يعملون الآن في مكان الحادث.

وفي وقت سابق، قال بوجوماز إنه تم إسقاط 3 طائرات بدون طيار أوكرانية ثابتة الجناحين فوق بريانسك في الساعات الأولى من يوم الأربعاء، ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وعلى جانب آخر، قال ألكسندر بوجوماز، الثلاثاء، إن القوات الروسية شنت ضربة انتقامية على مواقع أوكرانية في أعقاب هجوم على قرية في منطقة بريانسك الروسية والذي أدي إلى مقتل مدنيان.

وأضاف: "ردا على الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات الأوكرانية على قرية كليموفو، وجهت وحدات وزارة الدفاع الروسية ضربة إلى أماكن الانتشار المؤقت للجيش الأوكراني بالقرب من مستوطنة سيمينوفكا".