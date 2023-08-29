ضربة انتقامية.. القوات الروسية تضرب الجيش الأوكراني ردا على هجوم بريانسك

قال ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك، اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية شنت ضربة انتقامية على مواقع أوكرانية في أعقاب هجوم على قرية في منطقة بريانسك الروسية والذي أدي إلى مقتل مدنيان.

وأضاف بوجوماز عبر قناته تيليجرام: "ردا على الهجوم الإرهابي الذي شنته القوات الأوكرانية على قرية كليموفو، وجهت وحدات وزارة الدفاع الروسية ضربة إلى أماكن الانتشار المؤقت للجيش الأوكراني بالقرب من مستوطنة سيمينوفكا".

وفي وقت سابق، قال بوغوماز، إن قرية كليموفو في منطقة بريانسك تعرضت لقصف من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة. وقُتل رجل من مواليد 2003 وامرأة من مواليد 1994، وأصيب رجل آخر. ولحقت أضرار بعدة منازل ومباني إدارية بالإضافة إلى مدرسة. وتعطلت إمدادات الطاقة.

وعلى جانب آخر، قال عمدة مدينة دونيتسك إيفان بريخودكو، إن ثلاثة مدنيين قتلوا عندما قصفت القوات الأوكرانية مصنعا للألبان في بلدة جورلوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وقال بريخودكو عبر حسابة على تليجرام: "عواقب مروعة لقصف مصنع ألبان جورلوفكا من قبل النازيين الجدد الأوكرانيين، حيث تم قتل ثلاثة مدنيين وأضرار جسيمة في البنية التحتية للمصنع".

ووفقا عمدة مدينة دونيتسك، فإنه تم انفجار أربع قذائف داخل حدود المصنع.