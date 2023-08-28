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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4855 جنديا في الأسبوع.. القوات الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والمعدات

خسائر القوات الأوكرانية
خسائر القوات الأوكرانية

أفادت وكالة تاس الروسية، نقلا عن بيانات وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الأوكرانية فقدت ما يصل إلى 4855 جنديًا خلال الأسبوع، وكان معظم المقاتلين والبالغ عددهم 1490 في منطقة دونيتسك.

 

وأضافت الوكالة الروسية، أن القوات الأوكرانية فقدت 1180 جنديًا في منطقة جنوب دونيتسك، و820 في منطقة زابوروجيا، و665 في منطقة كوبيانسك، و485 في منطقة كراسني ليمان، و215 في منطقة خيرسون.

وأشارت الوكالة إلى أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، دمرت القوات الروسية ما مجموعه 466 طائرة أوكرانية، و247 طائرة هليكوبتر، و6152 طائرة بدون طيار، و433 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و11527 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى.

 

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، جنرال إيجور كوناشينكوف، إن القوات المسلحة الأوكرانية فقدت أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 وحدة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة ليوبارد ألمانية، خلال الهجوم المضاد في يونيو ويوليو.

 

كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن الجيش الأوكراني حاول دون جدوى شن هجوم مضاد منذ 4 يونيو.

 

وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى أن القوات الأوكرانية لم تحقق أي نجاح في أي منطقة. 

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